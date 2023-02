Regno Unito: rinviato sciopero vigili del fuoco dopo offerta aumento salariale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manifestazioni sindacali dei vigili del fuoco in Inghilterra sono state sospese in attesa della valutazione che i membri del sindacato di riferimento Fbu stanno effettuando della nuova proposta di aumento salariale. Tale offerta include un incremento degli emolumenti del 7 per cento retrodatato a luglio dello scorso anno e un altro 5 per cento da luglio 2023. Matt Wrack, segretario generale di Fbu, ha dichiarato all'emittente televisiva "Bbc" che la nuova offerta è "una testimonianza del potere dell'azione collettiva". "Abbiamo raggiunto questo aumento grazie al massiccio voto a favore dello sciopero da parte dei vigili del fuoco e del personale di controllo in tutto il paese, che ha reso evidente la forza del sentimento tra i vigili del fuoco riguardo ai tagli ai loro stipendi", ha dichiarato Wrack. Dal 2010, i membri del sindacato Fbu hanno registrato un calo del 12 per cento dei guadagni in termini reali. (Rel)