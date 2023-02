Spagna: l'82 per cento dei giovani non può emanciparsi per alto costo case e salari bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'82 per cento dei giovani spagnoli di età compresa tra i 16 e i 29 anni non è riuscito a rendersi indipendente a causa dell'elevato prezzo degli alloggi e dei bassi salari. Come riferisce il quotidiano "El Economista", è quanto emerge dagli ultimi dati Eurostat. L'età media di emancipazione è di 29,8 anni, un dato che colloca la Spagna in fondo alla classifica e tre punti sopra la media dell'Unione Europea di 26,5 anni. La precarietà del lavoro e i bassi salari impediscono a un gran numero di giovani spagnoli di acquistare la propria casa. Non hanno né la capacità di pagare l'acconto né un lavoro stabile per pagare il mutuo.(Spm)