Singapore-Vietnam: visita premier Pham Minh Chinh, oggi incontri con omologo e presidente

- Il primo ministro del Vietnam, Pham Minh Chinh, in visita ufficiale a Singapore (8-10 febbraio), incontrerà oggi l’omologo singaporiano, Lee Hsien Loong, che lo ha invitato in occasione del 50mo anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche e dei dieci anni di partnership strategica. I due premier assisteranno alla firma di accordi bilaterali, riguardanti in particolare l’economia digitale e verde. Il primo ministro vietnamita sarà ricevuto anche dalla presidente della città-Stato, Halimah Yacob, nel palazzo presidenziale, dove sarà ospite di un pranzo in suo onore. Pham Minh Chinh ha iniziato la sua visita incontrando una rappresentanza della comunità vietnamita locale, che conta oltre 15 mila persone. Ieri ha incontrato il presidente e amministratore delegato del Boston Consulting Group, Hans-Paul Burkner, e oggi incontrerà Patrick Lee, amministratore delegato di Standard Chartered per i mercati di Singapore e dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Incontrerà, inoltre, il ministro per la Sicurezza nazionale, Teo Chee Hean. (segue) (Fim)