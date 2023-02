Singapore-Vietnam: visita premier Pham Minh Chinh, oggi incontri con omologo e presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani il leader di Hanoi vedrà il ministro delle Finanze, Lawrence Wong, e avrà colloqui con altri dirigenti d’azienda; nella giornata parteciperà a un forum d’impresa bilaterale. Pham Minh Chinh è accompagnato da una delegazione comprendente, tra gli altri, i ministri degli Esteri, Bui Thanh Son, della Pianificazione e degli investimenti, Nguyen Chi Dung, e dell’Industria e del commercio, Nguyen Hong Dien. L’anno scorso, secondo dati del governo vietnamita, Singapore si è classificata al primo posto tra i Paesi dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e al secondo posto nel mondo per gli investimenti esteri in Vietnam, con 6,46 miliardi di dollari; complessivamente gli investitori singaporiani hanno investito 70,8 miliardi di dollari in 3.095 progetti. Nel 2021 il commercio bilaterale ha raggiunto 8,3 miliardi di dollari e nel 2022 dovrebbe aver superato i nove miliardi: nei primi nove mesi dell’anno scorso sono stati registrati scambi per 7,01 miliardi di dollari, il 17 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il primo ministro del Vietnam proseguirà il suo viaggio ufficiale, che si concluderà l’11 febbraio, con una tappa in Brunei. (Fim)