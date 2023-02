Bangladesh: sanzioni alla Russia minacciano progetto della centrale nucleare di Rooppur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bangladesh sta cercando soluzioni per la solvibilità del progetto della centrale nucleare di Rooppur, che rischia il blocco per effetto delle sanzioni internazionali imposte alla Russia a seguito del conflitto in Ucraina. La centrale nucleare, attualmente in fase di costruzione, sorge 140 chilometri a ovest di Dacca. E' il più grande progetto infrastrutturale mai intrapreso dal Paese, e una volta in funzione dovrebbe generare 2.400 megawatt di energia elettrica, abbastanza da soddisfare la domanda di circa 15 milioni di famiglie. Il progetto da 12,65 miliardi di dollari, guidato da Rosatom, è finanziato per il 90 per cento dalla Russia, ma a seguito delle sanzioni, che hanno parzialmente isolato Mosca dal sistema bancario internazionale - e in particolare dal sistema Swift - Dacca ha mancato il pagamento di tre scadenze del debito per un importo di 110 milioni di dollari. Secondo il quotidiano "Nikkei", Rosatom ha inviato diverse lettere sollecitando il governo del Bangladesh a trovare soluzioni per ripagare il debito. La situazione è complicata dal progressivo calo delle riserve di valuta estera del Bangladesh e dalla svalutazione della valuta locale rispetto al dollaro. Il Bangladesh ha recentemente ottenuto un prestito di 4,7 miliardi di dollari dal Fondo monetario internazionale (Fmi), ma nel frattempo diverse banche hanno mancato importanti pagamenti o hanno smesso di aprire lettere di credito per importazioni di prodotti essenziali. (Git)