Trasporto aereo: compagnia russa Aeroflot riprenderà collegamenti con Tunisia a partire dal 30 maggio

- La compagnia aerea russa Aeroflot riprenderà suoi voli per la Tunisia a partire dal 30 maggio 2023. Lo ha reso noto la stessa compagnia in una nota diramata ieri rilanciata dai media tunisini. La più grande compagnia aerea russa di proprietà statale dovrebbe lanciare nuovi voli regolari per l'aeroporto internazionale di Enfidha-Hammamet. Questi voli saranno forniti da aeromobili di grandi dimensioni Airbus A330, con tre voli a settimana. I voli partiranno da Mosca in direzione di Tunisi il martedì, il giovedì e la domenica, secondo la compagnia. A fine febbraio 2022, in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, Mosca ha annunciato la chiusura del proprio spazio aereo ai voli provenienti da 36 Paesi, in risposta al divieto imposto dai Paesi europei ai vettori russi o registrati in Russia. (Tut)