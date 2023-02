Difesa: capo stato maggiore Algeria incontra comandante Comando Usa Africa, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore della Difesa dell'Algeria, Said Chengriha, ha ricevuto ieri il generale Michael Elliott Langley, comandante del Comando degli Stati Uniti per l'Africa (Africom), che si trova in visita di lavoro a capo di un'importante delegazione militare. Lo ha riferito il ministero della Difesa algerino, affermando che le due parti hanno discusso delle sfide alla sicurezza che il continente africano deve affrontare e hanno scambiato opinioni su questioni di interesse comune, nonché sui modi per rafforzare la cooperazione militare tra i due Paesi. (Ala)