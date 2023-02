Egitto: Comitato presidenziale per la grazia annuncia rilascio cittadini detenuti per fatti isola di Warraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità investigative in Egitto hanno ordinato il rilascio di tutti i cittadini che sono stati arrestati in questi anni per le proteste legate allo sgombero dell’Isola di Warraq sul Nilo, nella municipalità di Giza. Lo ha riferito il Comitato presidenziale per la grazia in Egitto n un comunicato in cui ha espresso i suoi sinceri ringraziamenti e apprezzamenti alle agenzie interessate nel Paese, guidate dal Ministero dell'Interno. La liberazione di tutti i cittadini arrestati è avvenuta dopo il completamento delle procedure legali. La crisi tra i residenti dell'Isola di Warraq e il governo egiziano è iniziata nell'estate del 2017, quando le unità di sicurezza hanno circondato improvvisamente la zona, iniziando a demolire le case al fine di trasformare l'isola in un'area di servizi finanziari dopo averla evacuata dalla popolazione. (Cae)