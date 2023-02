Energia: Oman firma accordo per fornire alla Cina quattro milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Oman Lng ha firmato un accordo con la società cinese Unipec, per la fornitura di circa un milione di tonnellate di gas naturale liquefatto all'anno per un periodo di quattro anni, a partire dal 2025. Lo ha riferito la compagnia in una nota pubblicato su Twitter. L'accordo è stato firmato dall'amministratore delegato della Oman Lng Company, Hamad bin Mohammed al Nomani, e dal direttore generale di Unipec, Wang Yahang, nella capitale Mascate. La società ha aggiunto che si tratta del primo contratto firmato con una società cinese, e che "contribuisce a rafforzare la partnership strategica della compagnia con diverse società operanti nel campo dell'energia intorno il mondo e l'accesso a nuovi mercati". Unipec è il ramo commerciale di Sinopec, il più grande raffinatore in Asia.(Res)