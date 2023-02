Balneari: Mennuni (Fd'I), favorevole a proroga concessioni, presto adeguata soluzione a problema complesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono lieta di aver avviato il dibattito su un tema importante per il sistema produttivo Italia come quello della salvaguardia delle nostre coste, delle concessioni e della categoria dei balneari. Nella commissione Bilancio di cui sono membro ho votato insieme ai colleghi gli emendamenti che statuiscono una proroga per il governo e il divieto per gli enti locali di emanare bandi fino all’emanazione dei decreti legislativi". Lo dichiara Lavinia Mennuni, senatore di Fratelli d’Italia. "Sono certa che presto sarà data adeguata soluzione ad un problema complesso e annoso da cui discende la tutela del paesaggio, degli arenili, della nostra straordinaria cultura fatta di imprese che hanno investito negli anni fino a far raggiungere quel livello eccezionale frutto di bellezza e tradizione tutte italiane”, aggiunge.(Rin)