Bosnia: a gennaio record di passeggeri all'aeroporto di Sarajevo

- L'aeroporto internazionale di Sarajevo ha registrato nel mese di gennaio il suo nuovo record di passeggeri, circa 61 mila presenze, migliorando le cifre rispetto al gennaio dello scorso anno e dell'anno 2020. Lo riporta il sito web informativo "Klix", il quale precisa che il risultato è stato raggiunto nonostante la compagnia aerea low cost WizzAir non abbia più una sua base nella capitale bosniaca da novembre e abbia mantenuto solo due rotte, e malgrado i diversi cancellamenti di gennaio dovuti a condizioni meteorologiche sfavorevoli. Secondo il media, altre buone notizie sono che è ora in corso la costruzione del nuovo edificio del Terminal B dell'aeroporto, che aumenterà notevolmente le capacità dell'aeroporto sia dal punto di vista spaziale che tecnologico, e infine che l'altra compagnia aerea low cost Ryanair starebbe per concludere le trattative al fine di iniziare a operare nello stesso aeroporto. (Seb)