- Il tasso di inflazione annuo in Germania è aumentato a gennaio all'8,7 per cento dall'8,6 per cento di dicembre. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), che oggi ha pubblicato i dati preliminari sul livello generale dei prezzi. I risultati definitivi saranno resi noti il 22 febbraio prossimo.(Geb)