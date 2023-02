Pd: Bonaccini, se eletto segretario leader nazionali si dovranno candidare in collegi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se verrò eletto segretario non succederà più che i leader nazionali non si candidino nei collegi", infatti "occorre combattere per il consenso". Lo ha detto Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico a Radio Femminile Plurale. (Rin)