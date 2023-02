Roma: borseggiavano turisti, 8 arresti in tre giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via Nazionale invece, all'incrocio con via delle Quattro Fontane, i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Roma San Pietro hanno arrestato 2 cittadini romeni, un uomo di 34 anni e una donna di 35, perché gravemente indiziati di aver rubato il borsello ad un turista straniero. I carabinieri che stavano pattugliando la zona proprio per prevenire furti del genere hanno visto la donna che simulava una caduta per distrarre il turista, che si è offerto di aiutarla a rialzarsi, mentre il compagno gli strappava il borsello. Anche in questo caso i carabinieri presenti sono subito intervenuti e hanno recuperato la refurtiva. (segue) (Rer)