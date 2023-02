Maltempo: Coldiretti, sos fiori per salvare San Valentino, bufere quadruplicate nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Neve e gelo, bufere di acqua e vento, tornado e bombe d’acqua gli eventi estremi nel 2023 sono quasi quadruplicati toccando quota 100 dall’inizio dell’anno con danni per il maltempo su campi e strutture agricole. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sui dati Eswd in riferimento all’ondata di neve e nubifragi che investe la penisola da nord a sud. Nei primi 40 giorni del 2023 – sottolinea la Coldiretti – si è verificato un aumento di oltre il 300 per cento degli eventi estremi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con sbalzi termici significativi che hanno mandato la natura in tilt e colpendo l’agricoltura che è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici. A preoccupare – precisa la Coldiretti– è il balzo dei costi per il riscaldamento delle serre per la coltivazione di ortaggi e fiori che risente dell’impennata della bolletta energetica proprio alla vigilia di San Valentino, una occasione per sostenere in modo concreto il made in Italy con l’acquisto del tradizionale bouquet. Le rose, ad esempio, hanno bisogno di una temperatura fissa di almeno 15 gradi per fiorire e lo stesso vale per le gerbere, mentre per le orchidee servono almeno 20-22 gradi per fiorire e 14 ore di illuminazione ed in assenza di riscaldamento muoiono. (segue) (Rin)