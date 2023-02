Maltempo: Coldiretti, sos fiori per salvare San Valentino, bufere quadruplicate nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eventi estremi – continua la Coldiretti – danneggiano le coltivazioni invernali come cavoli, verze, cicorie, e broccoli ma anche le patate con il 50 per cento della produzione più adulta che nella provincia di Lecce è andato perso perché bruciato dal gelo degli ultimi giorni venuto proprio dal mare, con il vento polare e l’abbassamento repentino delle temperature che non consentono al ghiaccio di sciogliersi, compromettendo gravemente la produzione. La discesa della colonnina di mercurio con il gelo rischia peraltro di bruciare fiori e gemme di piante e alberi, con pesanti effetti sui prossimi raccolti dopo che – ricorda la Coldiretti – il caldo anomalo di dicembre lungo tutta la Penisola ha favorito il risveglio anticipato delle varietà più precoci di noccioli, pesche, ciliegie, albicocche, agrumi e mandorle. Il nuovo brusco abbassamento delle temperature con freddo, gelo e neve colpisce l’Italia dopo un mese di gennaio 2023 che - spiega Coldiretti - ha fatto registrare una temperatura di quasi un grado (+0,96 gradi) superiore alla media storica del periodo 1991-2020 ma l’anomalia è stata addirittura di +1,46 gradi nel nord Italia, mentre nel Sud e nel centro si sono registrati rispettivamente +0,67 e +0,65 gradi, secondo Isac Cnr. (segue) (Rin)