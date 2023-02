Maltempo: Coldiretti, sos fiori per salvare San Valentino, bufere quadruplicate nel 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ondata artica - sottolinea la Coldiretti - è accompagnata da nevicate locali fino al mare che tuttavia non compensano il pesante deficit idrico del Paese dove nel 2022 si è registrata la caduta del 30 per cento di precipitazioni in meno, con terreni, fiumi e laghi a secco ma anche lo scarso potenziale idrico stoccato sotto forma di neve nell’arco alpino ed appenninico. Al Ponte della Becca (Pavia) il fiume Po si trova a -3,2 metri rispetto allo zero idrometrico con le rive ridotte a spiagge di sabbia come in estate mentre i grandi laghi hanno percentuali di riempimento che vanno dal 36 per cento del lago di Garda al 36 per cento di quello Maggiore fino ad appena al 20 per cento di quello di Como, secondo le rilevazioni della Coldiretti. Una situazione preoccupante anche in vista dei prossimi mesi quando – conclude la Coldiretti - le coltivazioni avranno bisogno di acqua per crescere. (Rin)