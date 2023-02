Russia-Italia: ambasciatore Razov, relazioni bilaterali notevolmente degradate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'inizio dell'operazione militare speciale in Ucraina, le relazioni tra Russia e Italia si sono notevolmente degradate. Lo ha affermato l'ambasciatore russo in Italia, Sergej Razov, intervistato dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Le nostre relazioni bilaterali si sono sostanzialmente degradate. Come persona che ha già lavorato in Italia per un bel po' di tempo come ambasciatore, lo dico con sincero rammarico", ha detto il diplomatico. Inoltre, Razov ha affermato che il cambiamento dell'atteggiamento di Roma nei confronti di Mosca è dovuto "alla solidarietà euro-atlantica, l'obbligo delle decisioni prese collettivamente" con la Nato e l'Unione europea. Secondo l'ambasciatore, anche "i processi politici interni dell'Italia hanno avuto un loro ruolo" nel cambiamento dei rapporti. "Ci siamo sorpresi però dalla rapidità e la profondità di questi cambiamenti in relazione all'Italia, che tradizionalmente ha sostenuto il dialogo con la Russia", ha proseguito Razov. (Rum)