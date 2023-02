© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale di Svezia (Riksbank) ha alzato il tasso di riferimento di 0,5 punti percentuali, per la quinta volta consecutiva. Il tasso di riferimento è ora arrivato al 3 per cento, il livello massimo da 15 anni a questa parte, e potrebbe subire nuovi rialzi. “L’inflazione è troppo alta e ha continuato a salire”, si legge in un comunicato stampa della Riksbank. (Sts)