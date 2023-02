Governo: Meloni, monitoriamo sostenibilità finanza pubblica, al lavoro per ridurre debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nazione con un debito pubblico elevato come l’Italia non deve perdere di vista la sostenibilità della finanza pubblica. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al “Sole 24 Ore”. “Al momento la situazione finanziaria italiana è sotto controllo: nonostante i tassi d'interesse della Bce in rialzo, lo spread è basso e il debito non è esploso. In ogni caso, noi vogliamo agire al più presto: con il ministro (dell’Economia e delle Finanze Giancarlo) Giorgetti stiamo lavorando per mettere al sicuro il nostro debito da nuovi shock finanziari e attrarre la fiducia dei risparmiatori e degli investitori, anche nel medio periodo”, ha detto Meloni, spiegando che un altro obiettivo è “ridurre la dipendenza dai creditori stranieri, aumentando il numero di italiani e residenti in Italia che detengono quote di debito”. (Rin)