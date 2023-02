Ucraina: Meloni, sostenere Kiev vuol dire difendere interessi nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Difendere l'Ucraina vuol dire difendere gli interessi nazionali italiani e l'idea stessa di Occidente libero”: lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al “Sole 24 Ore”. “Sostenere l'Ucraina è l'unico modo che abbiamo per garantire un equilibrio delle forze in campo, presupposto indispensabile per costringere la Russia di Putin a sedersi al tavolo e gettare le basi per una pace. Chi promuove la tesi che non dobbiamo sostenere l'Ucraina non vuole la pace, ma l'invasione di uno Stato sovrano e la violazione del diritto internazionale”, ha detto Meloni. (Rin)