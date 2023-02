Governo: Meloni, legge delega riguarderà tutti settori fiscali, favorire adempimento spontaneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge delega cui sta lavorando il governo per contrastare l’evasione toccherà tutti i settori della fiscalità. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al “Sole 24 Ore”. “Punteremo di più sugli strumenti in grado di favorire l'adempimento spontaneo. Per le piccole e medie imprese con l'istituzione di un concordato preventivo biennale”, ha detto Meloni, secondo cui le agenzie fiscali, grazie alle banche dati in loro possesso, “possono tranquillamente stimare il reddito delle imprese” e proporre questa soluzione: “Tu per due anni paghi quel dovuto e se fatturi di più non mi dai nulla, in cambio non ti sottopongo a controlli”. Se il contribuente rifiuta, prosegue il presidente del Consiglio, “sarà soggetto a verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate. Per le multinazionali e le grandi imprese, invece, occorre incentivare la 'cooperative compliance', ovvero un istituto già esistente che prevede che Agenzia delle Entrate e impresa si confrontino preventivamente”. (Rin)