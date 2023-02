Ue-Usa: Meloni, rispondere all'Ira favorendo competitività imprese, rafforzare dialogo transatlantico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità dell'Italia non è creare un Inflation Reduction Act europeo in risposta alla legge sull'inflazione ma arrivare rapidamente a una risposta a livello Ue per rafforzare la competitività delle nostre imprese. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al “Sole 24 Ore”. “La strada maestra è il rafforzamento del dialogo transatlantico, che privilegia il coordinamento delle politiche economiche delle due aree, europea e statunitense. La risposta non può essere semplicemente l'allentamento del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato se questo può creare un processo di concorrenza dannosa tra Stati membri con diversa capacità fiscale che avrebbe il solo effetto d'indebolire ulteriormente la posizione europea”, ha detto Meloni, ribadendo la necessitò di garantire “parità di condizioni tra gli Stati attraverso un Fondo sovrano europeo per sostenere gli investimenti e proteggere la sovranità industriale e tecnologica”. (Res)