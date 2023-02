Siria: presidente palestinese Abbas offre sostegno ad Assad per conseguenze duplice sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha espresso il suo sostegno alla popolazione siriana in seguito alle due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 che hanno colpito la Turchia meridionale e la Siria settentrionale lo scorso 6 febbraio. È quanto emerso in occasione di un colloquio telefonico tra Abbas e il presidente siriano Bashar al Assad, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Abbas ha espresso le sue condoglianze per le vittime del terremoto e ha augurato una pronta guarigione ai feriti. Da parte sua, Assad ha ringraziato il presidente palestinese per la vicinanza dimostrata in questa occasione. (Lib)