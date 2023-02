Pnrr: Meloni, aggiornamenti in accordo con Commissione Ue, oggi unico vincolo è 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aggiornamenti al Pnrr destinato all’Italia saranno definiti in raccordo con la Commissione europea e si fonderanno su criteri oggettivi, verificando la possibilità di realizzazione di ogni singolo intervento. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al “Sole 24 Ore”. “Per quanto attiene ai tempi, oggi l'unico vincolo è il 2026”, ha detto Meloni, secondo cui “il Pnrr è la sfida dell'Italia e dell'Europa. Oggi prevede sia interventi infrastrutturali sia incentivi. Con il ministro (per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele) Fitto stiamo verificando con tutte le amministrazioni lo stato di attuazione dei singoli interventi e, laddove emergeranno ritardi incompatibili con il cronoprogramma del Pnrr, individueremo nell'ambito della Cabina di regia le modalità più opportune per riprogrammare il Piano”, ha detto Meloni. (Rin)