Siria-Libano: conseguenze sisma al centro di incontro tra Assad e ministro Esteri Bou Habib

- Una delegazione ministeriale libanese guidata dal ministro degli Esteri Abdallah Bou Habib è stata ricevuta dal presidente siriano Bashar al Assad a Damasco. Lo riferisce l’agenzia di stampa siriana filo-governativa “Sana”, secondo la quale Bou Habib ha ribadito il sostegno di Beirut per la popolazione siriana colpita dai due devastanti sismi di magnitudo 7.8 e 7.6 lo scorso 6 febbraio. I membri della delegazione hanno presentato al presidente Assad le misure e le decisioni assunte dal governo libanese al fine di fornire assistenza e coordinamento con le istituzioni siriane operanti sul campo per i soccorsi, e hanno indicato la disponibilità del Libano ad aprire aeroporti e porti per ricevere aiuti diretti in Siria. Da parte sua, Assad ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra Libano e Siria in tutti i campi sulla base degli interessi comuni dei due Paesi. (Lib)