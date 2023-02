Siria-Iraq: presidente Rashid offre sostegno a omologo Assad per conseguenze sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Iraq, Abdullatif Jamal Rashid, ha espresso la sua solidarietà e vicinanza al popolo siriano e ha ribadito la volontà di offrire sostegno alla popolazione colpita dai due devastanti sismi di magnitudo 7.8 e 7.6 lo scorso 6 febbraio. È quanto emerso in occasione di un colloquio telefonico tra Rashid e il presidente siriano Bashar al Assad, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. Da parte sua, il presidente siriano ha espresso il suo ringraziamento al governo e al popolo iracheno per la vicinanza dimostrata dopo il terremoto. Anche il primo ministro iracheno Muhammad Shia al Sudani ha avuto un colloquio telefonico con il presidente Assad, in cui ha evidenziato a necessità di offrire sostegno al popolo siriano “sulla base dei legami fraterni che uniscono i due Paesi”. (Res)