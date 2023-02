Governo: Meloni su nomine vertici aziende pubbliche, premieremo la competenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle importanti nomine al vertice delle aziende pubbliche il governo vuole “premiare le competenze” e scegliere “le persone più adeguate”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al “Sole 24 Ore”. “Tra continuità e cambiamento le rispondo con una terza opzione: vogliamo premiare le competenze migliori, valutando i risultati pregressi conseguiti e scegliendo le persone più adeguate ad assicurare il miglior funzionamento delle nostre aziende. Saranno, inoltre, pienamente garantite le ovvie e indefettibili esigenze di adeguatezza delle persone rispetto agli incarichi”, ha detto Meloni, secondo cui “contano le competenze, non le provenienze. Le persone che saranno nominate svolgeranno ruoli di guida e di controllo, talvolta cruciali, e dovranno assicurare elevata competenza, indipendenza e terzietà”. “Chi mi conosce sa che non sono una persona che si fa tirare per la giacchetta e che non apprezzo chi prova a farlo”, ha aggiunto il presidente del Consiglio. (Rin)