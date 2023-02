Emirati-Iraq: Abu Dhabi finanzierà seconda fase progetto approvvigionamento idrico a Sinjar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti finanzieranno la seconda fase del progetto per fornire approvvigionamento idrico a Sinjar, nell’Iraq nord-occidentale. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, spiegando che Abu Dhabi erogherà un finanziamento di 1,83 milioni di dirham (500 mila dollari). “Gli Emirati stanno lavorando per contribuire a sostenere tutti i progetti di stabilizzazione nelle aree colpite dallo Stato islamico in Iraq, fornendo servizi di base ai più vulnerabili”, ha affermato Sultan al Shamsi, sottosegretario per gli Affari esteri. "Attraverso la seconda fase del progetto, cerchiamo di fornire approvvigionamento idrico in altri nove villaggi nel distretto dell’area”, ha spiegato Al Shamsi. (Res)