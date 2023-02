Turchia: terremoto, soccorsi emiratini salvano famiglia siriana intrappolata sotto le macerie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le squadre di soccorso degli Emirati Arabi Uniti hanno salvato una famiglia siriana di quattro persone intrappolata sotto le macerie della loro casa in Turchia, crollata in seguito alle due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 che hanno colpito la Turchia meridionale e la Siria settentrionale lo scorso 6 febbraio. Secondo l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, la famiglia composta dai genitori e da due bambine è stata salvata dopo un’operazione di ricerca di cinque ore nella provincia di Kahramanmaras, epicentro delle due scosse. Attualmente ammonta a oltre 16 mila il numero delle vittime del terremoto, di cui 12.873 in Turchia e 3.500 in Siria. (Res)