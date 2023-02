Ue: Giorgetti sugli aiuti di Stato, serve più Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega che non gli piace l'idea che Parigi e Berlino ottengano un allentamento dei vincoli sugli aiuti di Stato alle imprese — come risposta ai sussidi di Washington — senza misure che creino un riequilibrio. Una di esse riguarda le regole di bilancio: se l'Unione europea autorizza più sussidi per la transizioni tecnologiche, osserva il ministro, allora dovrebbe trattare quelle spese in maniera più benevola nel Patto di stabilità. A dare all'Europa quella che Giorgetti chiama una "sveglia" è stata l'ondata di aiuti e crediti d'imposta dell'amministrazione di Joe Biden: fino a duemila miliardi di dollari fra i programmi 'Build Back Better', 'Chips Act' e 'Inflation Reduction Act'. Ma la reazione franco-tedesca, con la missione dei ministri economici Le Maire e Habeck a Washington lunedì, non è andata giù al governo di Roma. "E' un'iniziativa di due Paesi, non un'iniziativa europea — spiega Giorgetti —. Non siamo stati informati e la cosa non ci offende: ci sorprende. L'avesse fatto l'Italia, questo governo sarebbe stato accusato di essere sovranista e antieuropeo. Saremmo sotto processo". Invece, aggiunge, "la risposta dovrà essere europea". (segue) (Res)