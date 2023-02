Ue: Giorgetti sugli aiuti di Stato, serve più Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il punto è capire quale. Qui Giorgetti ha una proposta: legare la liberalizzazione dei sussidi a regole meno rigide anche sui bilanci pubblici. "Non è che si può prendere solo un pezzo, gli aiuti di Stato, senza discutere del resto — sostiene il ministro —. Il muoversi in modo disordinato può far saltare l'Europa. Le istituzioni e le regole europee sono in grave situazione di stress, se si comincia a cedere sui principi del mercato unico. Così non tiene più un sistema che è già troppo articolato". Ma appunto il ministro non chiede per questo meno Europa: ne chiede di più. In prospettiva, punta su un "fondo strategico" di Bruxelles che finanzi e gestisca in comune grandi progetti industriali europei. "Se il rilassamento dei vincoli e le deroghe sugli aiuti di Stato proseguono e a fine anno tornano in vigore le regole del Patto di Stabilità, allora si crea un disallineamento — osserva Giorgetti —. In concreto non potrei fornire gli aiuti, anche usando i fondi in prestito dal Piano nazionale di ripresa (Pnrr), perché comunque dovrei rispettare i vincoli di bilancio". Di qui la proposta dell'Italia: "Sarebbe un passo in avanti enorme — conclude il ministro — se nel Patto di stabilità queste spese per investimento avessero un trattamento diverso rispetto alle spese correnti per personale o pensioni. Anche perché facciamo fatica ad accettare che ci siano Paesi di serie A e Paesi di serie C". (Res)