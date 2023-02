Ue: Bonomi (Confindustria), no alla linea tedesca sugli aiuti di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carlo Bonomi sbarca a Bruxelles senza attendersi molto di buono dal vertice Ue che oggi cerca di dare la scossa al rilancio economico continentale, con una probabile deroga sostanziale ai limiti per gli aiuti di Stato e una piccola iniezione di flessibilità nell'uso dei sostegni europei. "Dalle notizie che filtrano — concede il presidente di Confindustria in una intervista alla "Stampa"- emerge che, di nuovo, la Germania imporrebbe la sua linea a tutti: sarebbe inaccettabile, un errore per l'Europa". Ha un programma fitto, un'agenda serrata di incontri con eurodeputati e commissari europei, fra cui Vestager, Gentiloni e Dombrovskis. "Serve il fondo sovrano europeo che abbiamo sostenuto dal principio — spiega -. E' impensabile che la sfida della competitività lanciata da Usa e Cina sia affrontata singolarmente da ogni Stato, occorre una risposta continentale". Sarebbe "miope", assicura. In alternativa, l'Italia che vede "troppo presa da scadenze interne", non ha scelta: il risultato minimo per il governo Meloni deve essere la riprogrammazione dei fondi europei non spesi, a vantaggio di investimenti di transizione. Dunque, energia, ambiente e Tech. "La deroga agli aiuti di Stato - spiega il presidente - non è una buona soluzione nemmeno se tutti i Paesi avessero gli stessi margini di spesa. Se fossero confermate le indiscrezioni sul documento del Consiglio Ue, la Germania mostrerebbe di non credere nel mercato unico europeo. Guardando solo ai loro interessi". (segue) (Res)