Pnrr: Pichetto, nuovi interventi per velocizzare le autorizzazioni

- Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, in una intervista a "Mf" spiega che "abbiamo un quadro europeo che è completamente cambiato negli ultimi due anni. La crisi energetica e il cambiamento del quadro geopolitico, hanno spostato il modello di sviluppo. L'Unione Europea si è comportata da Stato federale, con il Recovery e il NextGenerationEu, per prima volta in assoluto". "Arriviamo adesso - continua - al React-Eu che va ad aggiungersi per contrastare gli effetti messi in campo dagli Stati Uniti d'America con l'intervento massiccio dello Stato nell'economia reale, giustificato dall'emergenza e dalla riduzione dell'inflazione. Questo impone anche all'Unione Europea un cambiamento di paradigma". In Europa ci si sta dividendo, però, sui meccanismi da adottare: "Siamo dalla parte dei Paesi che hanno sempre criticato il vecchio criterio degli aiuti di Stato, il modello che l'Ue applicava, molto rigoristico. E chiederemo una maggiore flessibilità. Ci si rende conto che è assolutamente necessario intervenire sui grandi sistemi produttivi industriali perché il rischio che corriamo è quello di una delocalizzazione che abbiamo sempre immaginato verso Oriente, mentre oggi corriamo anche il rischio della delocalizzazione a Occidente". (segue) (Res)