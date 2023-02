Pnrr: Pichetto, nuovi interventi per velocizzare le autorizzazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pichetto osserva inoltre che "siamo in una fase di verifica del Pnrr. Il RepowerEu porta poco meno di 3 miliardi, ma la valutazione va fatta globalmente sulle priorità e tenendo conto di alcune difficoltà di percorso. Il Pnrr è stato pensato in un momento in cui non c'era la crisi energetica e pertanto va rivisto". L'obiettivo è quello di velocizzare le procedure: "Abbiamo in cantiere, nel limite del possibile, una serie di interventi anche di tipo normativo. Ci sarà anche un intervento molto massiccio di ordine finanziario. Vorrei ricordare che a giorni, non a mesi, come dicastero firmerò il decreto sulle cosiddette comunità energetiche rinnovabili che prevede lo stanziamento di 2 miliardi e 200 milioni", ha concluso Pichetto. (Res)