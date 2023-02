Sanremo: La Russa, giusto parlare di Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giura di non averlo visto: "E' qualche anno che non seguo il Festival - confessa il presidente del Senato, Ignazio La Russa al "Corriere della Sera" - Troppo lungo, con cantanti che per chi ha la mia età sono sconosciuti, spesso palcoscenico di discorsi su altre cose, più o meno condivise o più o meno scontate. Mi annoio molto, lo confesso". Però, il presidente non appare scandalizzato da "quello che ho letto qua e là e che mi hanno raccontato" a proposito del monologo di Roberto Benigni: "Qualcuno sostiene che abbia un po' forzato i toni, ma io non lo so, non l'ho visto, che posso farci". Trova però "estremamente positivo che il presidente Mattarella sia andato a Sanremo nel giorno in cui si ricorda l'anniversario della Costituzione: è un modo per essere vicino ai cittadini, per non dare un'immagine della carica ingessata e fredda ma anzi partecipe e popolare. Mi dicono fosse rilassato e anche divertito. Davvero non ho nulla da obiettare. Gli farei i complimenti". II ministro Salvini invece sostiene che non c'è bisogno di difendere la Costituzione dal palco di un festival della canzone. "Parlare di Costituzione non è mai sbagliato, se poi quello sia il posto migliore o il discorso sia stato il migliore possibile non tocca a me giudicare. Sicuramente non c'entra nulla Mattarella, che è stato invitato ed è andato e non credo conoscesse nei dettagli tutto quello che si sarebbe detto dal palco". (segue) (Res)