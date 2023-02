Sanremo: La Russa, giusto parlare di Costituzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il monologo di Benigni è stata una difesa a tutto tondo della Costituzione: "Sulla prima parte della Costituzione, quella dei principi e dei valori, credo che nessuno abbia intenzione di toccare alcunché e va giustamente celebrata. Sulla modernizzazione della seconda parte della Costituzione, invece, ricordo che lo stesso Benigni votò sì al referendum sulla riforma Renzi, che non passò. Lecito eh, per carità, però quello era un grosso cambiamento". Il comico toscano ha detto soprattutto che ama infinitamente l'articolo 21, quello sulla libertà di manifestazione del pensiero proprio perché scritto dopo il ventennio fascista: "D'accordissimo. La prima critica corretta al fascismo è proprio su questo, aver coartato e impedito queste libertà. Quelle che oggi la Costituzione garantisce a tutti. Anzi, dico di più. Assieme al primo, l'articolo 21 è anche il mio preferito della Costituzione. Perché a differenza di Benigni, al quale credo nessuno abbia mai impedito di dire quello che pensava come e quando voleva, a noi giovani di destra per anni e anni è stato vietato di esprimerci, nelle scuole, nelle università, nelle piazze. Noi sappiamo che cos'è la censura, la libertà di espressione ce la siamo dovuta guadagnare giorno dopo giorno", ha concluso La Russa. (Res)