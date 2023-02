Ucraina: premier polacco Morawiecki, sconfiggere Putin è ragione di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se tutti i Paesi avessero reagito con la stessa rapidità e determinazione della Polonia, oggi saremmo molto più vicini alla vittoria dell'Ucraina". Lo ha detto al "Corriere della Sera" il premier polacco Mateusz Morawiecki, che apprezza "l'aiuto della Germania all'Ucraina, ma dobbiamo anche mantenere le dovute proporzioni. Berlino dichiara più aiuti di quanti ne dia effettivamente. E non difenderemo l'Ucraina con le sole dichiarazioni. Anche se la Germania fornisse all'Ucraina quanto dichiara, sarebbe comunque una goccia nell'oceano delle necessità. Da uno dei Paesi europei più forti bisogna pretendere di più". Il cancelliere Olaf Scholz motiva la relativa cautela tedesca sia con il peso della Storia, sia con la necessità che gli alleati occidentali evitino ogni passo che possa portare a un ampliamento del conflitto e a uno scontro diretto tra Russia e Nato: "Il cancelliere ripeteva anche che non volevano procedere da soli, ma al contempo la Germania stava diventando un'isola solitaria in mezzo ai Paesi sempre più impegnati nell'aiuto all'Ucraina. Ritardare le consegne delle armi va contro gli interessi dell'Europa e fa sentire il Cremlino più sicuro di sé. Ma non così tanto da attaccare i Paesi della Nato". (segue) (Res)