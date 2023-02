Ucraina: premier polacco Morawiecki, sconfiggere Putin è ragione di Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia - aggiunge - sa benissimo che in tale scontro non avrebbe alcuna possibilità. A quasi un anno dall'aggressione contro l'Ucraina dovrebbe essere chiaro a tutti che ritornare allo stato di prima della guerra è impossibile. In Germania erano convinti che fosse possibile distogliere Mosca dalle sue aspirazioni imperiali attraverso lo scambio commerciale e allo stesso tempo che non bisognasse 'infastidire l'orso'. Entrambi gli assunti si sono rivelati un fallimento". Per la Russia, - osserva inoltre il premier - le risorse energetiche svolgono "la stessa funzione dei carri armati: sono strumenti per conquistare e rendere dipendenti. Vorrei credere che l'invio dei Leopard in Ucraina da parte del governo tedesco sia la prova di una svolta nella percezione della Russia e che la Germania continuerà a cooperare con la PoIonia per garantire all'Europa sicurezza e stabilità. Se vogliamo che vinca la pace, non dobbiamo soccombere alla propaganda russa della paura". (segue) (Res)