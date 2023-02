Ucraina: premier polacco Morawiecki, sconfiggere Putin è ragione di Stato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni analisti sostengono che la Polonia voglia approfittare della crisi ucraina per spostare il centro di gravità europeo verso Est e forgiare un nuovo equilibrio geopolitico, con Varsavia alla guida, che prenda il posto della tradizionale leadership franco-tedesca dell'Ue: "Consideriamo la guerra in Ucraina soprattutto una minaccia esistenziale per la Polonia e per tutta l'Europa. Se la Russia la vince, tutte le analisi geopolitiche possono essere gettate via. La Polonia non ha scelto il luogo in cui si trova sulla carta geografica, ma comprende perfettamente la responsabilità che questa posizione comporta. Sconfiggere la Russia è una ragion di Stato sia polacca che europea". Il premier spiega infine perché è contrario all'idea di colloqui con il Cremlino: "Con i terroristi non si tratta. E la Russia è diventata oggi uno Stato terrorista. Bombardamenti quotidiani di città, attacchi a obiettivi civili, stragi di donne e bambini: la portata dei crimini di guerra della Russia è semplicemente mostruosa e fin quando ciò non avrà fine, non c'è nulla di cui parlare", ha concluso Morawiecki. (Res)