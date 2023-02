Imprese: Standard Ethics, primo rating di sostenibilità per Iveco Group

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard Ethics ha emesso il Corporate Rating "EE-" a Iveco Group. La società, come si legge in una nota, è una costituente dello SE Italian Index. Iveco Group opera nel settore dei trasporti e dei veicoli commerciali attraverso otto marchi che commercializzano veicoli leggeri, medi e pesanti, motopropulsori, autobus, servizi finanziari e veicoli speciali. La società appare muoversi nel perimetro di un modello di Sostenibilità delineato dalle indicazioni internazionali. Vengono considerati obbiettivi socio-ambientali in linea con le richieste globali. Le policy aziendali coprono i temi Esg (Environmental, Social and Governance) rilevanti. La rendicontazione extra finanziaria è standard, in linea con le buone pratiche. Il Consiglio di amministrazione ha raggiunto un livello di indipendenza adeguato e funzionale anche alla mitigazione degli effetti del voto maggiorato, il quale è stato valutato nel contesto di una società con un ampio flottante. Sempre in riferimento alla composizione quali-quantitativa dell'organo apicale, gli analisti si attendono implementazioni verso il raggiungimento della parità di genere. (Com)