Giappone-Filippine: Marcos a Tokyo, Kishida annuncerà pacchetto per sviluppo infrastrutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., impegnato in una visita ufficiale di quattro giorni in Giappone, incontrerà questa sera il primo ministro Fumio Kishida, col quale intende annunciare un rafforzamento della cooperazione bilaterale economica e di sicurezza. Lo anticipano fonti governative giapponesi, secondo cui Kishida annuncerà un pacchetto a sostegno dello sviluppo infrastrutturale delle Filippine. I due leader concorderanno anche di proseguire i colloqui bilaterali dei ministri di Esteri e Difesa nel formato "2+2", che si sono tenuti per la prima volta a Tokyo lo scorso aprile. La visita di Marcos a Tokyo è la prima dal suo insediamento lo scorso giugno è politicamente rilevante anche per la centralità attribuita da Stati Uniti e Giappone alle Filippine nell'ambito della strategia di contenimento regionale della Cina. (segue) (Git)