Giappone-Filippine: Marcos a Tokyo, Kishida annuncerà pacchetto per sviluppo infrastrutturale (2)

- Secondo anticipazioni del quotidiano "Nikkei", le Filippine potrebbero diventare il primo destinatario di aiuti internazionali giapponesi destinati alla cooperazione nell'ambito della sicurezza. Gli aiuti finanziari sarebbero i primi concessi dal Giappone nell'ambito di un nuovo piano teso a rafforzare le capacità difensive degli alleati regionali: un altro superamento dei tradizionali vincoli posti alla terza potenza mondiale dalla sua costituzione pacifista. I piani per la creazione del nuovo programma sono contenuti nelle nuove politiche di sicurezza approvate dal Giappone lo scorso dicembre. La bozza di bilancio per l'anno fiscale 2023 presentata alla Dieta dal governo assegna a tale iniziativa una dotazione iniziale di 2 miliardi di yen (15,2 milioni di dollari). Gli aiuti alle Filippine potrebbero assumere la forma di finanziamenti per l'acquisto di equipaggiamenti militari, ma i dettagli verranno definiti solo dopo l'approvazione della legge di bilancio da parte della Dieta giapponese. Ieri, prima di partire alla volta del Giappone, il presidente Marcos ha espresso l'interesse ad approfondire la cooperazione tra i due Paesi su tutti i fronti, incluso quello della sicurezza nazionale. (segue) (Git)