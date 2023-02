Imprese: debito Adani pari a oltre l'1 per cento dell'economia dell'India (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni titoli del conglomerato indiano Adani Group, a cominciare da quello dell’azienda di punta Adani Enterprise, hanno recuperato negli ultimi due giorni alla National Stock Exchange of India (Nse), che ha alzato il limite di oscillazione giornaliera al cinque per cento per tre di loro. Il recupero, dopo otto sessioni in perdita in cui sono stati bruciati oltre 110 miliardi di dollari, ha fatto seguito all’annuncio da parte del gruppo del rimborso anticipato di prestiti con scadenza settembre 2024 per complessivi 1,111 miliardi di dollari, un’iniziativa volta a rassicurare gli investitori sulla solidità finanziaria. Un comunicato ha spiegato che la decisione è stata presa “alla luce della recente volatilità del mercato” e in continuità con l’impegno a “ridurre la leva finanziaria complessiva”. (segue) (Git)