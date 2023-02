Imprese: debito Adani pari a oltre l'1 per cento dell'economia dell'India (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società quotate interessate sono Adani Ports & Special Economic Zone con 168,27 milioni di azioni (pari al 12 per cento della partecipazione), Adani Green Energy Limited con 27,56 milioni di azioni (tre per cento) e Adani Transmission Limited con 11,77 milioni di azioni (1,4 per cento). Il gruppo è stato coinvolto nel crollo azionario in seguito alla pubblicazione, il 24 gennaio, di un rapporto di Hindenburg Research che denunciava “sfrontate manipolazioni di borsa e frode contabile” da parte di Adani Enterprises. Il presidente Gautam Adani, che ha visto diminuire anche il suo patrimonio personale, ha assicurato che il bilancio del gruppo è sano. (Git)