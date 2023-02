Singapore: Covid, restrizioni agli ingressi e obbligo mascherine revocati dal 13 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore rimuoverà tutte le restrizioni all'ingresso nella città-Stato introdotte in risposta alla pandemia di Covid-19 e revocherà l'obbligo di utilizzare mascherine sui trasporti pubblici a partire dal 13 febbraio. Lo ha annunciato oggi il ministero della Salute, spiegando che a partire da quella data l'allerta medica legata al Covid-19 verrà abbassata al livello minimo. Una volta revocate le restrizioni, i viaggiatori, inclusi i non vaccinati, potranno entrare a Singapore senza esibire l'esito negativo di un tampone effettuato prima della partenza; decadrà inoltre l'obbligo per i visitatori non vaccinati di acquistare assicurazioni di viaggio per il Covid-19. (Fim)