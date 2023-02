Corea del Nord: vasta parata militare per il 75mo anniversario delle forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha presieduto una vasta parta notturna delle forze armate ieri, in occasione del 75mo anniversario dell'Armata del popolo coreano. La parata si è svolta nella Piazza Kim Il-sung, al centro di Pyongyang, e ha incluso uno spettacolo pirotecnico, esibizioni di bande musicali in divisa e marce sincronizzate. Nelle fotografie diffuse dai media ufficiali nordcoreani, Kim appare vestito con un lungo cappotto e un cappello in feltro neri, un abbigliamento che richiama quello del nonno, Kim Il-sung. Durante un banchetto commemorativo nella serata di martedì, Kim ha affermato che la tradizione delle forze armate nordcoreane ha persistito "nonostante le difficoltà", conseguendo "un potere grande a assoluto": un riferimento alle capacità nucleari del Paese. Il leader nordcoreano ha definito inoltre le forze armate del Paese "le più forti del mondo" per "senso di responsabilità e volontà sovrumane". (segue) (Git)