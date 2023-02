Malesia: Covid, ex ministro salute Khairy nega irregolarità nell'acquisizione dei vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro della Salute della Malesia, Khairy Jamaluddin, ha negato che le procedure di acquisizione dei vaccini contro il Covid-19 effettuati dal precedente governo del Paese presentino profili di irregolarità. Intervistato dal sito d'informazione "The Star", l'ex ministro ha risposto a critiche mosse dal primo ministro Anwar Ibrahim, e ha affermato che le indagini effettuate sulle procedure di acquisizione dal Comitato per i fondi pubblici (Pac) nel 2021 hanno riscontrato che ogni procedura è stata approvata dagli organi appropriati. "E' stato confermato dal Pac, che ha indagato la questione", si è difeso l'ex ministro. "Tutte le acquisizioni di vaccini sono state effettuate con l'approvazione del Gabinetto e del Tesoro, prendendo in considerazione i pareri di ogni agenzia". (segue) (Fim)