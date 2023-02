Malesia: Covid, ex ministro salute Khairy nega irregolarità nell'acquisizione dei vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Anwar ha dichiarato ieri che alcuni degli acquisti di vaccini contro il Covid-19 approvati dall'allora ministro della Salute non avevano ottenuto l'autorizzazione del procuratore generale. "Presenteremo un libro bianco perché nelle prime fasi (dell'emergenza pandemica) sono state riscontrate irregolarità. Ritengo che (le acquisizioni dei vaccini) non abbiano seguito i regolamenti o i processi richiesti", ha accusato Anwar, che ha espresso "dubbi in merito ai quantitativi e ai costi". (Fim)