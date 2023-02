Usa: senatore democratico Fetterman ricoverato per un mancamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico della Pennsylvania John Fetterman è stato ricoverato ieri sera presso il George Washington University Hospital a causa di un mancamento. Lo ha reso noto il suo ufficio, spiegando che Fetterman ha accusato il malore durante un ritiro dei senatori democratici a Washington. I primi esami medici "non hanno evidenziato prove di un nuovo ictus", ma i medici stanno effettuando "ulteriori accertamenti". Fetterman ha subito un ictus durante la campagna elettorale dello scorso anno, che ne ha compromesso in parte le capacità di articolare il linguaggio. Le sue condizioni fisiche sono state oggetto di un intenso dibattito pubblico prima delle elezioni di medio termine, ma il 53enne ha comunque vinto l'elezione contro lo sfidante repubblicano Mehmet Oz. Martedì sera Fetterman aveva assistito al discorso sullo Stato dell'Unione del presidente Joe Biden. (Was)